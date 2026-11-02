Джан Пиеро Гасперини преди гостуването на Манчестър Юнайтед: Подготвяме се така, сякаш ще срещнем най-силната им версия

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви, че няма да позволи на футболистите си да подценят Манчестър Юнайтед заради трудния период, през който преминава английският гранд. Италианският специалист говори пред медиите преди гостуването на "Олд Трафорд“ в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

"Манчестър Юнайтед преминава през труден период по отношение на резултатите във Висшата лига, но не трябва да позволяваме това да ни разсейва. Те остават силен отбор с футболисти от изключително висока класа. Атмосферата на стадиона също ще бъде сериозно предизвикателство. Подготвяме се така, сякаш ще се изправим срещу най-добрата версия на Манчестър Юнайтед“, заяви Гасперини.

Наставникът на "вълците“ призна, че моментът може да изглежда подходящ за гостуване на английския тим, но предупреди, че подобни съперници са способни да реагират във всеки един момент.

"Надяваме се да се възползваме от ситуацията. Но това винаги е неизвестност, защото говорим за отбор с много силни футболисти. В определени периоди можеш да изпитваш трудности, а след това бързо да намериш правилния път. Ние се надяваме това да не се случи срещу нас и ще се опитаме да задълбочим проблемите им“, коментира италианецът.

Гасперини обърна внимание и на кадровите проблеми в състава на Рома. Отсъствието на ключови футболисти като Лоренцо Пелегрини, Пауло Дибала и Ману Коне ограничава възможностите му, особено в средата на терена.

"Когато ти липсват Пелегрини, Дибала и Коне в сходни зони на терена, трябва да търсиш решения. В халфовата линия възможностите ни са ограничени. Надявам се това да е временен период. Родриго Мора е добре, а всички 17 футболисти, с които разполагаме, са готови“, обясни специалистът.

Той уточни, че състоянието на Миле Свилар, Коне и Дибала ще бъде оценено след завръщането на отбора в Рим. Едва тогава ще стане ясно дали някой от тях ще бъде на разположение за двубоя със Сасуоло, или възстановяването им ще продължи и след паузата за националните отбори.

Запитан за напрежението около мениджъра на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик, Гасперини отказа да прави преки сравнения със собствения си кратък престой начело на Интер.

"Всяка ситуация е различна. Не познавам в детайли проблемите на Манчестър Юнайтед, но те имат силни играчи. Понякога преминаваш през труден период, след което успяваш да се изправиш. Надявам се това да се случи след нашия мач“, заяви той.

Италианецът говори и за амбициите си начело на Рома, след като беше попитан каква е мечтата му на стадион, известен като "Театъра на мечтите“.