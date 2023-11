Джокович попадна в една група с Циципас, Руне и Синер във финалния турнир на АТР

Водачът в световната ранглиста при мъжете и защитаващ титлата си от Финалния турнир на АТР Новак Джокович, се падна в една група на тазгодишното издание на турнира със Стефанос Циципас, Яник Синер и Холгер Руне.

Тазгодишният турнир ще се проведе в Торино и Синер – любимец на местната публика, ще има възможност да покаже израстването си срещу най-успешния тенисист в момента. Гръцкият представител Циципас и младия норвежец Руне обаче също се намират в добра форма и това предполага интересни и непредвидими мачове. Всички те са в т.нар "Зелена група"

В групата група също се събират силни състезатели начело с актуалния шампион от турнира Уимбълдън Карлос Алкарас (Испания). Останалите в потока са руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов, както и германецът Александър Зверев, който е олимпийски шампион по тенис и затваря жребия в "червената" група.

