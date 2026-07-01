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ДОМАКИНСТВОТО ЗА "ЕВРОВИЗИЯ" 2027

Кабинетът одобри действията за организацията на "Евровизия 2027"

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Кабинетът одобри действията за организацията на "Евровизия 2027"
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Правителството прие Плана за действие за подготовката и провеждането на песенен конкурс "Евровизия 2027", изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса.

Документът съдържа конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, отговорни институции и очаквани резултати.

С приемането на Плана за действие се осигурява своевременно и координирано планиране на необходимите дейности, както и институционална подкрепа и ангажираност на правителството за успешното реализиране на конкурса в България.

#организационен план #"Евровизия 2027"

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