Кабинетът одобри действията за организацията на "Евровизия 2027"

Правителството прие Плана за действие за подготовката и провеждането на песенен конкурс "Евровизия 2027", изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса.

Документът съдържа конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, отговорни институции и очаквани резултати.

С приемането на Плана за действие се осигурява своевременно и координирано планиране на необходимите дейности, както и институционална подкрепа и ангажираност на правителството за успешното реализиране на конкурса в България.