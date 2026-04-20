Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи?
Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 95,74% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:
"Прогресивна България" – 38,43%
ПП-ДБ – 22,25%
ДПС – 8,66%
"Величие" – 5,71%
"Възраждане" – 5,16%
ГЕРБ-СДС – 4,62%
МЕЧ – 3,74%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,74%
"Сияние" – 2,03%
"БСП – Обединена левица" – 0,95%
"Има такъв народ" – 0,86%