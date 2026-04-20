Как изглежда вотът от чужбина при 99,19% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ)

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 99,19% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:

"Прогресивна България" – 38,09%

ПП-ДБ – 22,68%

ДПС – 8,62%

"Величие" – 5,73%

"Възраждане" – 5,23%

ГЕРБ-СДС – 4,64%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,75%

МЕЧ – 3,68%

"Сияние" – 2,03%

"БСП – Обединена левица" – 0,94%

"Има такъв народ" – 0,86%