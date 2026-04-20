Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за прагматичен диалог с Москва

Първи коментар от Кремъл за изборната победа на Румен Радев. На журналистически въпрос как ще коментира публикациите в западните медии, че лидерът на "Прогресивна България" е "троянски кон на Путин", говорителят на руския президент Дмитрий Песков отговори, че е впечатлен от изказването на Радев, че е отворен за прагматичен диалог с Москва.

От Кремъл допълват, че приветстват желанието да бъдат разрешени проблемите между София и Москва. Към момента от Брюксел не са коментирали резултатите от предсрочните парламентарни избори у нас.