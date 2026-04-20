Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно

„Прогресивна България“ печели безапелационно, заяви председателят на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев във Фейсбук.

Румен Радев, председателя на коалиция "Прогресивна България": "Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите."

Радев отново изтъква работата на хората в комисиите и службите, които организираха изборите и особено на органите на МВР, положили огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление „купен вот“.

"Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор", допълва Радев.

Благодаря за доверието! Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати, пише в заключение Румен Радев.