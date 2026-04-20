Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
При 97,52% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 97,52% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,72%

ГЕРБ-СДС – 13,39%

ПП-ДБ – 12,81%

ДПС – 6,75%

"Възраждане" – 4,30%

МЕЧ – 3,25%

"Величие" – 3,13%

"БСП – Обединена левица" – 2,99%

"Сияние" – 2,92%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,46%

"Има такъв народ" – 0,74%



#избори 2026 #цик #изборни резултати

Водещи новини

