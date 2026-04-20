Затруднения при отчитането на вота в Хасково, комисиите чакат с часове
Чете се за: 00:47 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Затруднения с отчитането на изборните резултати в Хасково. Малко над половината от секционните комисии са успели да предадат протоколите и бюлетините си, което доведе до чакане с часове.
Причината за забавянето е нововъведението на този вот - пломби на чувалите. Като основно това са допуснатите грешки. Хората масово са поставяли там и устройствата за видеонаблюдение, което е довело до нуждата от повторно пломбиране и събиране отново на част от комисиите. На места е търсено съдействие и от полицията. От РИК - Хасково увериха, че се работи на максимален капацитет и се оказва пълно съдействие.
