Как протича гласуването на българите в чужбина

Няма сигнали за проблеми с вота в чужбина, а стремежът на Министерството на външните работи е да организира честни избори. Това заяви заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в сградата на ведомството по повод гласуването извън страната.

От там припомниха, че за разлика от секциите в страната, които са на едно и също място при всички избори, в чужбина за конкретните избори се определят адреси, които са вписани в заповедите за образуване на избирателни секции.

"Тоест, ако сте гласували на едно място на изборите за Народно събрание преди две години, това не означава, че секцията е на същото място. Затова оттам апелират към нашите сънародници да се запознаят с информацията за адресите. Тя е налична и на интернет страницата на ЦИК", обясни заместник-председатеят на работна група "Избори" в Министерството на външните работи Боряна Стойнова.

Също така, на интернет портала на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулски представителства са публикувани и списъците за гласуване. Всеки избирател може да се запознае и да провери дали е включен в съответния списък. Включително такава справка може да бъде направена и по ЕГН на страницата на ГД „ГРАО“.

"Много важно уточнение е, че всички български граждани, които не са подали предварително заявление за гласуване в секция извън страната, могат да гласуват в секция в държава и място по избор. При гласуването те подават декларация пред секционната избирателна комисия, че отговарят на условията да гласуват и че няма да упражнят правото си на вот на друго място", каза още Боряна Стойнова.

От институциите посочват, че са дадени ясни указания и са осигурени достатъчен брой декларации, така че процесът да протече без затруднения за избирателите.