Инцидент рани председателят и секретарят на РИК –...
Чете се за: 00:47 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Как протича гласуването на българите в чужбина

Как протича гласуването на българите в чужбина
Няма сигнали за проблеми с вота в чужбина, а стремежът на Министерството на външните работи е да организира честни избори. Това заяви заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в сградата на ведомството по повод гласуването извън страната.

От там припомниха, че за разлика от секциите в страната, които са на едно и също място при всички избори, в чужбина за конкретните избори се определят адреси, които са вписани в заповедите за образуване на избирателни секции.

"Тоест, ако сте гласували на едно място на изборите за Народно събрание преди две години, това не означава, че секцията е на същото място. Затова оттам апелират към нашите сънародници да се запознаят с информацията за адресите. Тя е налична и на интернет страницата на ЦИК", обясни заместник-председатеят на работна група "Избори" в Министерството на външните работи Боряна Стойнова.

Също така, на интернет портала на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулски представителства са публикувани и списъците за гласуване. Всеки избирател може да се запознае и да провери дали е включен в съответния списък. Включително такава справка може да бъде направена и по ЕГН на страницата на ГД „ГРАО“.

"Много важно уточнение е, че всички български граждани, които не са подали предварително заявление за гласуване в секция извън страната, могат да гласуват в секция в държава и място по избор. При гласуването те подават декларация пред секционната избирателна комисия, че отговарят на условията да гласуват и че няма да упражнят правото си на вот на друго място", каза още Боряна Стойнова.

От институциите посочват, че са дадени ясни указания и са осигурени достатъчен брой декларации, така че процесът да протече без затруднения за избирателите.

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #България гласува #гласуване в чужбина #МВнР

Водещи новини

Инцидент рани председателят и секретарят на РИК – Благоевград
Инцидент рани председателят и секретарят на РИК – Благоевград
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Как протича гласуването на българите в чужбина Как протича гласуването на българите в чужбина
Чете се за: 02:12 мин.
Парламентарни Избори 2026
Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой секции Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой секции
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В секции в Бургас и Поморие е прекратено машинното гласуване
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Начало на изборния ден в Благоевград: Проблеми с машините и спешни...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите
Чете се за: 01:25 мин.
По света
