Камерън Нори победи Карлос Алкарас и триумфира с титлата в Рио де Жанейро

Камерън Нори победи Карлос Алкарас с 5:7, 6:4, 7:5 във финала от тенис турнира в Рио де Жанейро (Бразилия) с награден фонд 2 милиона долара.

Испанецът защитаваше титлата си от миналата година. Двубоят противопостави първите двама в схемата на надпреварата. През изминалата седмица Алкарас победи Нори с 6:3, 7:5 за титлата в турнира от сериите АТР 250 в Буенос Айрес, Аржентина.

Британецът стигна до успеха след обрат. В първия сет равенството се задържа до резултат 5:5 гейма, след което вторият в световната ранглиста проби опонента си в последния му сервис гейм.

Алкарас поведе с 3:0 и във втората част, но се наложи да получи медицинска помощ. 27-годишният му опонент намери сили да се върне в двубоя и реализира три поредни пробива, за да изравни сетовете.

Двамата си размениха по два пробива за 3:3 в заключителната трета част. 13-ия в света проби тийнейджъра за 6:5 и затвори мача на собствен сервис. Камерън Нори заслужено спечели сблъсъка с втория си мачбол след 2 часа и 43 минути игра.

