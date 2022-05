Карлос Алкарас продължава в Ролан Гарос след над 4 часа и половина игра

Карлос Алкарас победи Алберт Рамос с 6:1, 6:7(7), 5:7, 7:6(2), 6:4 след 4 часа и 38 минути игра и си осигури място на 1/16-финалите на тенис турнира от Големия шлем Ролан Гарос.

Играта на тинейджъра в първата част предполагаше, че днес той няма да срещне затруднения срещу своя съперник. След два пробива 19-годишният тенисист поведе в сетовете.

Двамата състезатели играха далеч по-равностойно във втрата част, където Рамос възобнови равенството в сетовете след тайбрек. 34-годишният играч дори стигна до обрат, след като осъществи два пробива в третия сет.

В четвъртата част равенството се запази до 5:5 гейма, след като двамата си размениха по два пробива. Карлос Алкарас дори отрази мачбол, преди да спечели сета в нов оспорван тайбрек.

В заключителната пета част напрежението се отрази и на двамата тенисисти. Алберт Рамос поведе с 3:0, но Алкарас обърна за 4:3, след което допусна пробив. Рамос обаче не успя да спечели последния си сервис гейм, което даде възможност на младока да сервира за мача. Алкарас спечели последния си гейм на нула, за да се поздрави с успеха.

