Страхотен обрат класира Зверев на 1/16-финалите в Ролан Гарос

Александър Зверев постигна страхотен обрат, за да спечели втория си мач от тенис турнира от Големия шлем - Ролан Гарос. Германецът победи Себастиан Баес с 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.

В първата част аржентинският тенисист проби своя опонент при първата си възможност. След нов пробив успя да поведе в сетовете. Втората част започна с нови два пробива за 21-годишният състезател. Зверев успя да върне един пробив, но отново загуби сета.

Поставеният под №3 в световната ранглиста заигра далеч по-убедително и след два пробива в третата част успя да намали пасива си в сетовете. 25-годишният играч реализира още два пробива в четвъртия сет, за да изпрати мача в пета решителна част.

СебастианБаес поведе с 4:2 след пробив, но №3 в схемата на турнира веднага върна пробива. Световният №36 в света имаше възможността да осъществи сензацията на турнира и да елиминира Зверев, но пропусна мачбол. Германецът проби съперника си и сложи точка на спора с първия си мачбол след 3 часа и 39 минути игра.

