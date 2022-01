Казусът "Джокович": Австралия анулира визата на тенисиста

Един казус, който надхвърли пределите на спорта - Новак Джокович срещу австралийските власти. Сръбският тенисист пристигна в Мелбърн със заявка да спечели "Аустрелиън оупън", но на летището стана ясно, че няма да бъде допуснат в страната.

Причините - липса на ваксина и проблем с визата му. Почитатели на тениса тръпнат в очакване да научат дали Ноле все пак ще участва в турнира. Очаква се това да стане ясно в понеделник.

Дори хората, които не се изкушени от тениса, със сигурност са запознати с казуса "Джокович". Отказът на австралийските власти да допуснат на своя територия тенисист номер 1 в света, не остави никого безразличен.

9-кратен победител на "Аустрелън оупън", включително през последните три години, Новак Джокович е в челните места на световната ранглиста вече десетилетие.

Сърбинът е много активен и в социалните мрежи, където многократно е изразявал мнението си против ваксините. С критики спрямо ограничителните мерки срещу пандемията е известна и съпругата му.



Преди ден Ноле публикува снимка от летище и написа, че по време на празниците се е насладил на времето със семейството си и се отправя към Австралия, където планира да покори Откритото първенство. Допълни и че за него е направено медицинско изключение и ще участва в турнира, без да е ваксиниран.





От началото на пандемията в Австралия са в сила едни от най-строгите мерки срещу COVID-19. Почти 90% от населението е ваксинирано. Първенци са и в кампанията по поставяне на бустерни дози. Ето защо не беше изненада, че австралийските власти решиха да не допуснат Новак Джокович на своя територия, въпреки звездния му статут.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.