Кливланд Кавалиърс взе решителния седми мач с Орландо и се класира за полуфиналите в Източната конференция на НБА

Кливланд Кавалиърс стана последният отбор, който се класира за втория кръг на плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като спечели решителния седми мач от серията си срещу Орландо Меджик.

У дома в своята зала "кавалерите" се наложиха със 106:94 и така си осигуриха място в полуфиналите на Източната конференция за пръв път след пауза от шест години, откогато всъщност датира и последната шампионска титла на Кливланд.

Иначе в неделната вечер момчетата на Джон-Блеър Бикерстаф трябваше доста да поработят, за да се справят със съпротивата на тима на Меджик, който започна много силно и в един момент от първото полувреме дори имаше аванс от 18 точки.

На почивката преднината на Орландо беше десет пункта при 53:43, но силните изяви на Донован Мичъл в третата четвърт помогнаха Кавалиърс да осъществят пълен обрат и да влязат в заключителния период с преднина при 76:68.

В решителните 12 минути домакините не изпуснаха контрола върху събитият на паркета, като в края дори поведоха с двуцифрена разлика, за да сложат точка на спора след 106:94.

Донован Мичъл отново бе над всички за победителите със своите 39 точки, докато от другата страна за Орландо Меджик Паоло Банкеро се отчете с "дабъл-дабъл" - 38 пункта и 16 борби.

THE CONFERENCE SEMIFINALS ARE SET



The 2024 #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue Monday on TNT! pic.twitter.com/oNn1BVcVLm