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Коалиция ПП-ДБ регистрира листите си за изборите на 2 април - ето кои са водачите

от БНТ
11:48, 28.02.2023
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Коалиция ПП-ДБ регистрира листите си за изборите на 2 април - ето кои са водачите
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Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ регистрира листите си за предстоящия вот на 2 април.

"Кандидатите на коалицията са личности, които със своя професионализъм и отдаденост към различни каузи за по-добра България са постигнали широко обществено доверие в своя регион, а много от тях и на национално ниво. Те ще търсят подкрепа на 2 април, за да постигнем промяната в България и да я превърнем в мястото, с което всички се гордеем", посочват от коалицията.

Ето кои са водачите на листите на "Продължаваме промяната - Демократична България":

1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров

2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски

3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер

4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева

5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов

6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова

7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков

8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев

9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов

10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев

12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина

13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев

14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков

15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев

16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев

17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков

18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева

19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров

20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева

22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев

23 МИР София – Кирил Петков Петков

24 МИР София – Христо Любомиров Иванов

25 МИР София – Христо Христов Петров

26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев

27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски

28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева

29 МИР Хасково – Асен Васков Василев

30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов

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#"Продължаваме промяната" - "Демократична България" #"ПП-ДБ" #Избори2023 #избори на 2 април #водачи на листи
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