Коалиция ПП-ДБ регистрира листите си за изборите на 2 април - ето кои са водачите

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ регистрира листите си за предстоящия вот на 2 април.

"Кандидатите на коалицията са личности, които със своя професионализъм и отдаденост към различни каузи за по-добра България са постигнали широко обществено доверие в своя регион, а много от тях и на национално ниво. Те ще търсят подкрепа на 2 април, за да постигнем промяната в България и да я превърнем в мястото, с което всички се гордеем", посочват от коалицията.