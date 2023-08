Коко Гоф спечели титлата на турнира по тенис в Синсинати

Американката Коко Гоф спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Синсинати (САЩ) с награден фонд 2 788 468 долара.

На финала седмата поставена в схемата Гоф победи финалистката от "Ролан Гарос" Каролина Мухова (Чехия) с 6:3, 6:4 за близо два часа игра.

19-годишната американката завоюва първа титла от турнир УТА 1000 и взе втори трофей през август след този във Вашингтон и общо трети за сезона. Така тя стана първата тийнейджърка, която печели три турнира за един сезон след Бианка Андрееску през 2019 година и първата с пет титли в кариерата след Каролине Возняцки през 2009 г.

Гоф е четвъртата американска шампионка в Синсинати, присъединявайки се към Линдзи Дейвънпорт, Серина Уилямс и Мадисън Кийс. Тя ще се изкачи с едно място в ранглистата на УТА до №6 в понеделник.

Коко Гоф направи три пробива и два пъти загуби подаването си в първия сет. Във втората част тя поведе с 5:2, а в осмия гейм сервираше за успеха, но пропиля три мачбола и Мухова стигна до пробив. Все пак американката нямаше проблеми след това и в десетия гейм сложи край на срещата с четвъртата си възможност.

Biggest title of her career! @Cocogauff defeats Muchova 6-3, 6-4 for her 3rd title this year and 5th of her career! #CincyTennis pic.twitter.com/TPriB7V4X5