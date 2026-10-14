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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Корабът „Ейбъл“ напусна българската изключителна икономическа зона

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Корабът „Ейбъл“, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 1.10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд, превозващ 5985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от град Бяла.

18-членният екипаж на кораба беше успешно спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторния кораб „Дискурия“, който ги транспортира до пристанище Варна.

#корабът „Ейбъл“ #изключителна икономическа зона #българска

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