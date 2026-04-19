Край на изборния ден обявиха и в област Сливен

В област Сливен изборният ден приключи при нормална организация и в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, съобщи говорителят на Районната избирателна комисия Петър Тодоров.

През деня бяха регистрирани отделни технически затруднения при машинното гласуване, по които своевременно бяха предприети действия от компетентните органи. В две избирателни секции в областта машинното гласуване беше преустановено поради технически неизправности.

Очаква се първите секционни избирателни комисии да пристигнат за предаване и отчитане на изборните книжа в зала "Васил Левски", където предстои да започне процесът по приемане и обработка на протоколите при установения ред.

Избирателната активност в област Сливен към 16.15 ч. достигна 29%.