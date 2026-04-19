Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Крум Зарков пред БНТ: Победителят трябва да очертае принципи на сътрудничество и на управление

Крум Зарков пред БНТ: Победителят трябва да очертае принципи на сътрудничество и на управление
Едно е сигурно - има ясен победител на тези избори, това е партията на Румен Радев, така че първият ход му принадлежи по право, а и по отговорност. След този ход вече може да има обсъждания. Има ясни правила в демокрацията и от БСП искаме да върнем нормалността в политиката. Който има най-много доверие той трябва да определи параметрите на евентуални колаборации. Колкото до БСП, ние казахме и в кампанията, и ще стоим на тези позиции, а те са - ние сме готови на сътрудничество с политически сили, с граждански организации, със синдикални организации, с физически лица, които защитават каузи, които разпознаваме, но при условията на относителната равнопоставеност на нашите резултати, на взаимно уважение и най-вече - прозрачност и правила. За да не падаме в капана на последните няколко коалиции, които имаха една обща характеристика - а именно - дори тези, които участваха в тях не ги харесваха. В такъв капан ние от БСП няма да попадаме.

Много е важно след тези избори България да излезе от този цикъл и да намери най-сетне, устойчиво, компетентно и почтено управление, а това не може да стане без политиците да се отдадат на един базов професионализъм.

"БНТ: Ако все пак се стигне до това вие да бъдете поканени, ще искате ли да бъдете сами с Радев? Защото може математически вие и Радев да направите 121-122 и може би повече.

- Друг политически принцип. На въпроса с повече от едно "ако" да не се отговаря. Прекалено много са неизвестни, за да ви дам отговор на уравнението. Ще подчертая Румен Радев спечели правото да влезе в следващия парламент с най-голямата парламентарна група. Да говори пръв при неговото откриване. Да очертае принципи на сътрудничество и на управление. Спрямо тези принципи, ние като колективна партия спокойно ще обсъдим и ще се произнесем. Това ще се случи спрямо БСП и такива са принципите ни на поведение с всички от тук нататък."

