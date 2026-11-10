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Купър Флаг отбеляза рекордните за сезона 43 точки при победа на Далас в НБА

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Спорт
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19-годишният баскетболист изравни постижение на Кевин Дюрант, а Голдън Стейт разгроми Ню Орлиънс с 51 точки разлика

купър флаг отбеляза рекордните сезона точки победа далас нба
Снимка: AP Photo
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Купър Флаг изигра най-резултатния си мач от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като отбеляза 43 точки при трудната победа на Далас Маверикс със 125:122 над Индиана Пейсърс.

19-годишният баскетболист реализира 30 от точките си през второто полувреме и помогна на своя отбор да преодолее изоставане от 13 точки. Флаг завърши срещата с 16 успешни стрелби от 25 опита от игра, като добави 10 борби, 6 асистенции и 3 откраднати топки.

С представянето си младата звезда на Далас стана едва вторият тийнейджър в историята на НБА, записал поне 40 точки, 10 борби и 5 асистенции в един двубой. Преди него това беше постигал единствено Кевин Дюрант с екипа на Сиатъл през сезон 2007/2008.

Кайри Ървинг също имаше ключова роля за успеха на Маверикс, като отбеляза 35 точки и реализира 7 от 10-те си опита от тройката.

За Индиана Паскал Сиакам завърши с 29 точки, 9 борби и 8 асистенции. Камерунецът отбеляза 26 точки още през първото полувреме, но усилията му не бяха достатъчни. Пейсърс имаха възможност да изравнят резултата в заключителните секунди, но Кейлъб Мартин открадна топката и гарантира победата на домакините.

В друг двубой Голдън Стейт Уориърс постигна една от най-убедителните победи в клубната си история, след като разгроми Ню Орлиънс Пеликанс със 138:87.

Стеф Къри, Брандин Подзиемски и новобранецът Яксел Лендеборг отбелязаха общо 73 точки за победителите. Къри и Подзиемски завършиха с по 25 точки, а Лендеборг добави 23, от които 16 през първото полувреме.

Успехът беше осми пореден за Голдън Стейт, който остава непобеден у дома от началото на кампанията с шест победи в шест срещи. Тимът заема второто място в Тихоокеанската дивизия с баланс от осем победи и три загуби.

Победата с 51 точки разлика е четвъртата най-убедителна в историята на клуба.

За Ню Орлиънс, който игра без звездата си Зайън Уилямсън, Дерик Куин се отличи с 16 точки и три чадъра. Пеликанс допуснаха едва второто поражение в историята си с разлика от поне 50 точки.

Лос Анджелис Лейкърс продължи успешната си серия, след като победи Атланта Хоукс със 124:114 като гост. Лука Дончич се завърна в състава след проблеми с кръста и отбеляза 32 точки, към които добави 8 борби и 10 асистенции.

Словенецът реализира 11 от 22-те си стрелби от игра и помогна на „езерняците“ да запишат шеста поредна победа. За Атланта Си Джей Маккалъм се включи от резервната скамейка с 21 точки, но домакините допуснаха първо поражение след три последователни успеха.

Шарлът Хорнетс прекъсна серията си от шест загуби, след като се наложи над Кливланд Кавалиърс със 124:112.

Грейсън Алън беше най-резултатен за победителите с 27 точки, а Наз Рийд добави 25 точки и 13 борби. Шарлът демонстрира отлична стрелба от далечно разстояние, като реализира 23 тройки от 46 опита.

Резервните състезатели на Хорнетс допринесоха с общо 43 точки, а Райън Калкбренър овладя 15 борби.

За Кливланд новобранецът Мелиик Томас отбеляза рекордните в кариерата си 18 точки, докато Донован Мичъл остана с едва 11 – най-слабото му постижение от началото на сезона.

Детройт Пистънс затвърди лидерската си позиция в Централната дивизия след победа със 122:111 над Вашингтон Уизардс.

Джон Колинс се отличи с 24 точки и 10 борби, а Джанис Дженкинс допринесе с 22 точки, 8 асистенции и 6 борби. Дънкан Робинсън също реализира 22 точки за победителите.

За Вашингтон Антъни Дейвис направи впечатляващ мач с 44 точки и 13 борби при завръщането си след контузия в глезена, но представянето му не беше достатъчно за успех.

Мемфис Гризлис победи Торонто Раптърс със 118:102 и записа пета поредна победа като гост.

Тай Джеръм беше най-резултатен с 27 точки, включително пет успешни стрелби от тройката. Кармело Бузър добави 22 точки, 7 борби и 8 асистенции за успеха на Мемфис.

Хюстън Рокетс също постигна победа, след като се наложи над Денвър Нъгетс със 110:100.

Кевин Дюрант завърши с 23 точки, 12 борби и 8 асистенции, а Алперен Шенгюн добави 20 точки, 11 борби и 8 завършващи подавания. Джабари Смит-младши допринесе с още 14 точки.

С баланс от осем победи и три поражения Хюстън заема второто място в Югозападната дивизия, непосредствено пред Мемфис.

#НБА 2026/2027 #Купър Флаг #Далас Маверикс

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