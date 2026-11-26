ЛеБрон Джеймс записа първия си трипъл-дабъл като играч на Филаделфия 76ърс при домакинската победа със 111:104 над Маями Хийт в мач от турнира за Купата на НБА.

Джеймс, който след месец ще навърши 42 години, показа най-доброто от арсенала си и регистрира 32-рия си "трибъл-дабъл", след като е навършил 36 години. Той вкара 25 точки, включително 14 поредни във втората четвърт, овладя 10 борби и направи 12 асистенции, с което подобри собственото си постижение за най-възрастен играч сподобна статистика.

Още 30 точки за победителите прибави гардът Тайрийз Макси, а с 18 остана Ви Джей Еджкомб. За тима на Филаделфия, който е лидер в Източната конференция с 15 победи и само четири загуби, участие в срещата не взе центърът Джоел Ембийд, а контузия в бедрото в края на първото полувреме получи Джейлън Браун. Въпреки тяхното отсъствие Сиксърс стигнаха до успеха, който пък ги изкачи и на първото място в група "В" на Източната конференция на турнира за Купата на НБА. Победа в петък над Индиана като гост ще прати тима в следващата фаза на турнира. За Маями загубата бе първа в надпреварата и "горещите" отстъпиха първото място в потока.

Поражението за "горещите" дойде след седем последователни успеха преди това. Най-резултатен за Маями в мача бе Янис Адетокунбо с 32 точки, като той добави и 14 борби. Девиън Мичъл добави още 20 точки.

Поражение претърпя лидерът в Западната конференция Сан Антонио Спърс, който отстъпи със 111:116 като гост на Портланд Трейл Блейзърс. По този начин "шпорите" загубиха първата си позиция в конференцията, като имат една загуба повече от Лос Анджелис Лейкърс преди мача между двата тима в петък.

Дени Авдия бе най-полезен за Портланд, като отбеляза 33 точки, а още 29 за победителите реализира Деймиън Лилард. За отбора на Сан Антонио Виктор Уембаняма вкара 44 точки и хвана 16 борби, но усилията на французина не стигнаха за нещо повече от минимална загуба.

Кевин Дюрант вкара 20 точки за победата на Хюстън Рокетс със 116:104 над Финикс Сънс и стана петият играч в историята на НБА, който преминава границата от 33 000 точки в кариерата си.

Дюрант достигна котата с тройка по-малко от минута преди края на първото полувреме, а преди него тази граница бяха преминавали единствено ЛеБрон Джеймс, Карийм Абдул-Джабар, Коби Брайънт и Майкъл Джордан.

С много важен принос за успеха на "ракетите" бе и центърът Алперен Шенгюн. Турчинът вкара 23 точки, овладя 11 борби и направи 11 асистенции.

За Финикс с 25 точки завърши Девин Букър.