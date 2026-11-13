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КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро заради инцидент с дете на детска площадка в един от магазините й, площадката е затворена

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КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро заради инцидент с дете на детска площадка в един от магазините й, площадката е затворена
Снимка: Снимката е илюстративна
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След жалба от родителите на пострадало дете на 4 години при падане от вертикална детска площадка на закрито в голяма търговска верига, Комисията за защита на потребителите (КЗП) извършва проверка и взема решение за налагане на максималната санкция от 30000 евро на търговската верига, стопанисваща съоръжението. Наказателното постановление подлежи на обжалване.

Магазинът е във Варна, а инцидентът се е случил на 6 октомври. Сигналът от родителите до КЗП е подаден на 12 октомври, а Комисията извършва проверката на 13 октомври. Инспекторите установяват, че през януари 2026 г. на същата площадка е пострадало и друго дете, което също е паднало от необезопасеното съоръжение, като за предходния инцидент няма подаден сигнал от родителите.

Детската площадка за игра в съответния търговски обект на веригата е вертикална от затворен тип на три нива, с панел и пейка за игра на първо ниво, с въжени препятствия, въжена стълба и тунелна пързалка на второ ниво и отвори за провиране и платформи за игра.

В хода на извършената проверка са представени два доклада от органи за контрол, които установяват стърчащи метални нишки от увредени въжета и липса на част от мекия материал от вътрешна страна на десния вход на съоръжението, което води до образуване на необезопасен отвор, през който детето пада. От представените доклади за контрол се установява несъответствие с изискванията на действащите наредби.

Предвид обстоятелството, че съоръжението е високо три нива и е предназначено за деца, които са особено уязвима категория потребители, както и че съществува вероятност за настъпване на значителна, трудно поправима или непоправима вреда, ако то не се поддържа според нормативните изисквания, е забранено предоставянето на пазара на продукта (вертикална детска площадка на три нива).

По случая са предприети законоустановените действия: още на 15 октомври 2026 г. със заповед е забранен достъпът до конкретното съоръжение в самия магазин на веригата чрез физическо ограничаване и ясно обозначаване на забраната. Също така на търговеца е наложена най-високата възможна по закон имуществена санкция от 30000 евро. Комисарите се аргументират с факта, че има пострадало при падане дете, че има и предходен инцидент с падане на друго дете там, че в Доклада за безопасност от годишната инспекция на площадките за игра през м. февруари 2026 г. е вписана липсващата част от мекия материал на десния вход на съоръжението, но повредата не е отстранена.

#родителски сигнал #глоба #КЗП #инцидент с дете

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