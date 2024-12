ЛА Лейкърс претърпя нов разгром в НБА

Маями Хийт (10-10) нанесе нов разгром на ЛА Лейкърс (12-10), поставяйки нов рекорд на организацията за асистенции в един мач - 42 и изравнявайки постижението за най-много тройки - 24, при победата със 134:93 у дома. "Езерняците" продължават с непостоянното си начало на сезона в Националната баскетболна асоциация, а провалът срещу "горещите" означава, че селекцията на Джей Джей Редик е загубила последните си два мача с обща разлика от 70 точки.

Tyler Herro was a flamethrower for the Heat!



31 PTS

9 3PM (7 in 3Q)



Heat get the big victory! pic.twitter.com/KzlRDQfppJ — NBA (@NBA) December 5, 2024

Тайлър Херо поведе тимът от Маями със своите 21 от общо 31 точки в третата четвърт, а Джими Бътлър се завърна след контузия и добави още 17, както и 9 борби.

От другата страна на паркета ЛеБрон Джеймс отбеляза 29 точки, а другата звезда на Лейкърс Антъни Дейвис записа нехарактерен за него слаб двубой с едва 8 точки от стрелба 3/14.

Атланта Хоукс (12-11) спря серията от 9 победи в 10 мача на Милуоки Бъкс (10-9) и се наложи със 119:104 като гост в Уисконсин. Силната игра на "ястребите" в двете подкошия, както и множеството грешки на "елените" - 18 се оказаха ключови за прекъсването на устрема на възпитаниците на Док Ривърс.

Jalen Johnson with the thunderous slam ️



ATL-MIL | NBA League Pass

https://t.co/aNnopImrRp pic.twitter.com/JlnGpRLbVP — NBA (@NBA) December 5, 2024

Роденият в Уисконсин Джейлън Джонсън бе най-резултатен за Атланта с 23 точки, Де'Андре Хънтър добави още 20, а още цели 6 баскетболисти нанизаха повече от 10 точки.

Обичайните заподозрени за Милуоки Янис Антетокумпо и Деймиън Лилард отново бяха на ниво. Гръкът завърши с "дабъл-дабъл" - 31 точки и 11 борби, а гардът се отчете с 25 точки и 5 асистенции.

В най-резултатния двубой от вечерта шампионът Бостън Селтикс (18-4) не се огъна срещу Детройт Пистънс (9-15) и надделя със 130:120 у дома. Последният от миналата година бе смъртоносен зад дъгата - 51%, но класата на 18-кратните носители на трофея "Лари О'Брайън" си пролича и не позволиха на гостите да стигнат до обрат.

Kristaps pass & cut.

Derrick White lob.

Kristaps slam.



DET-BOS | NBA League Pass

https://t.co/qeyJOvttLP pic.twitter.com/XxUVIozGQv — NBA (@NBA) December 5, 2024

Джейлън Браун наниза 28 точки и добави 9 асистенции, Кристапс Порзингис продължава да блести след завръщането си на паркета - 26 точки и 9 борби, а в отсъствието на Джейсън Тейтъм, Сам Хаузер също отбеляза 20 точки.

Кейд Кънингам и Тобиас Харис отбелязаха по 27 точки за Детройт, като първият завърши на една борба от "трипъл-дабъл" (9 борби и 14 асистенции). Малик Бийзли добави още 23 точки.

Бруклин Нетс (10-13) продължава да опровергава критиците и записа нова значима победа срещу финалиста в Източната конференция от миналия сезон Индиана Пейсърс (9-14) с 99:90 у дома. Нюйоркчани натрупаха солиден аванс през първото полувреме, който им стигна до края на двубоя, въпреки опитите за обрат на "пешеходците".

Cam Johnson's 5th 3PM gives him 20 PTS early in the 3Q!



IND-BKN | NBA League Pass

https://t.co/nUsvyTZ85w pic.twitter.com/pWRSNUVQn7 — NBA (@NBA) December 5, 2024

Камерън Джонсън бе най-резултатен на паркета с 26 точки, а Ник Клакстън и Шейк Милтън добавиха по още 16 и 15 точки.

Тайрийз Халибъртън се отчете със 17 точки за гостите. Паскал Сиакам и Ти Джей МакКонъл нанизаха по 14.

Орландо Меджик (16-8) крачи смело към челните места на Изток, в отсъствието на голямата си звезда Паоло Банкеро. "Магьосниците" победиха страдащия Филаделфия Севънтисиксърс (5-15) със 106:102 като гост. Домакините също бяха без двама от ключовите си играчи - Джоел Ембийд и Пол Джордж.

Franz continued his dominant stretch with another BIG outing!



35 PTS

7 REB

Magic W (13-2 in last 15) pic.twitter.com/CK1ZovmXwm — NBA (@NBA) December 5, 2024

Франц Вагнер записа седмия си мач с 30+ точки, завършвайки с 35, а Джейлън Съгс отбеляза още 17.

Новакът Джаред МакКейн отново бе най-резултатен за тима от Филаделфия с 24 точки. Тайрийз Макси добави още 16.

Минесота Тимбъруулвс (11-10) записа трета поредна победа, лимитирайки ЛА Клипърс (14-10) до 80 точки пред собствена публика, срещу 108-е на "вълците". Финалистите в Западната конференция от миналия сезон сякаш започват да намират баланс, след като привлякоха Джулиъс Рандал и Донте ДиВинченцо, в замяна с Карл-Антъни Таунс.

Julius Randle 16-point 1Q



The Wolves end the quarter on a 24-4 run



MIN-LAC | NBA TV & NBA League Pass

https://t.co/sXYynoN3ju pic.twitter.com/JHDnckeQ1R — NBA (@NBA) December 5, 2024

Рандъл бе най-резултатен на паркета с 20 точки, Антъни Едуардс добави още 16.

Боунс Хайланд се отчете с 18 за тима от Лос Анджелис.

