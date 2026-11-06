Ландо Норис беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран при на Бразилия

Ландо Норис с Макларън записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди Гран при на Бразилия във Формула 1. Британецът, който спечели състезанието на пистата "Интерлагос“ през миналата година по пътя към световната титла, отново демонстрира добра скорост на трасето в Сао Пауло.

Норис завърши с време 1:11.717 минути на 4,309-километровата писта, като остави зад себе си световния шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес и Макс Верстапен с Ред Бул.

Четвъртото място зае Люис Хамилтън с Ферари, което означава, че представители на четири различни отбора попаднаха сред първите четирима в класирането.

В хода на сесията Верстапен беше сред първите пилоти, които преминаха към меката смес гуми. Нидерландецът оглави подреждането с време 1:11.953 минути, но около десет минути по-късно Антонели подобри постижението му с 0,154 секунди.

Впоследствие Норис успя да запише най-бързата обиколка и да завърши тренировката на първа позиция.

Пети се нареди Джордж Ръсел с втория болид на Мерцедес, а шесто време даде Исак Хаджар от Ред Бул.

Сред изненадите в сесията беше представянето на Габриеле Мини. Италианецът, който доскоро беше сред основните съперници на Никола Цолов във Формула 2, завърши на седма позиция с болида на Алпин, изоставайки на 0,852 секунди от Норис.

В тренировката участие взе и Рафаел Камара, който седна зад волана на автомобил на Хаас. Бразилецът остана на повече от секунда зад постижението на Мини.