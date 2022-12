Лейкърс без Антъни Дейвис за неопределено време

Лос Анджелис Лейкърс ще бъдат без Антъни Дейвис за неопределено време. Това обявиха от клуба в социалните мрежи.

Според медиите в САЩ, 29-годишният баскетболист има травма в десния крак, като се очаква да почива поне още 10 дни.

Anthony Davis has been diagnosed with a stress injury in his right foot and will be out indefinitely pic.twitter.com/Bu3OMs6j0j