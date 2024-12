Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио Спърс до обрат над Портланд Трейл Блейзърс

Виктор Уембаняма се разписа два пъти от линията за нарушение 2.4 секунди преди края и Сан Антонио Спърс довърши обрат от 17 точки, за да спечели със 118:116 срещу Портланд Трейл Блейзърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Уембаняма наниза всичките си десет стрелби от линията и завърши мача с 28 точки, седем борби и седем асистенции. Девин Васел добави 23 пункта като резерва за отбора от Сан Атнонио, който завърши последната четвъртина със серия от 24:4.

Джерами Грант записа личен рекорд с осем тройки и отбеляза общо 32 точки за Портланд, който загуби за пети пореден път. Анфърни Саймънс добави 30 точки и седем борби, а Дени Авдия записа 19 пункта като резерва.

Stellar performance from Wemby:



28 PTS

7 REB

7 AST

2 BLK

Game-winning FTs



Led the @spurs 17-point 4Q comeback to win it! pic.twitter.com/TjDm1noPgq