Лесен старт на "Ролан Гарос" за защитаващата титлата си Ига Швьонтек

Водачката в основната схема при жените на турнира от Големия шлем Ролан Гарос – полякинята Ига Швьонтек постигна лесна победа на старта. Защитаващата титлата си от миналата година Швьонтек преодоля испанката Кристина Букса с 6:4, 6:0 и отива във втория кръг.

Полякинята, който ще се опита да спечели трета титла в Париж в последните четири години, имаше труден старт във ветровития следобед на корт Филип Шатрие. След това обаче вкара мача в желаното от нея темпо и победи Букса за малко повече от час. След 4:4 в първия сет фаворитката доминираше по всички показатели и повече не даде дори и гейм на противничката си.

Преди две седмици на турнира в Рим тя имаше здравословни проблеми и се отказа от игра след четвъртфинала заради травма на бедрото. Днес в някои моменти също изглеждаше предпазлива, позволявайки на 70-ата в ранглистата на УТА да й връща пробивите веднага в първия сет.

Полската тенисистка, която започна 61-ата си седмица като №1 в женската ранглиста, стартира втория сет с пробив и до края в нито един момент не позволи да се мисли за какъвто и да е обрат.

