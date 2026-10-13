БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:00 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Леванте и Севиля сътвориха голово шоу с шест попадения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Домакините се добраха до точката с попадение в десетата минута на добавеното време.

Севиля 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Леванте и Севиля завършиха 3:3 в зрелищен сблъсък от осмия кръг на испанската Ла Лига. Домакините се добраха до точката с попадение в десетата минута на добавеното време, след като двата отбора си размениха три гола в заключителните минути на срещата.

Равенството не решава проблемите на Леванте, който вече четири поредни мача няма победа в първенството. Тимът заема 17-ото място с шест точки, но запазва положителната си тенденция в преките двубои със Севиля, срещу която няма поражение в последните три срещи. Андалусийци са пети с 14 точки, на четири от местата в топ 4.

Севиля поведе още в 13-ата минута, когато Роби Уре се разписа и отбеляза първия си гол в испанския футбол. Гостите удвоиха аванса си девет минути след почивката. Феликс Корея се възползва от подаване на Уре и от близка дистанция направи резултата 2:0.

Леванте обаче бързо върна интригата. Само три минути след второто попадение на Севиля Иван Ромеро намали изоставането на домакините и даде надежди за обрат.

Истинската драма се разигра в добавеното време. Във втората минута Дела възстанови равенството с прецизен удар и изглеждаше, че Леванте е спасил точката. Севиля обаче отново излезе напред, след като три минути по-късно Исак Ромеро изпрати топката във вратата с впечатляващ изстрел от около 23 метра.

Домакините не се предадоха и стигнаха до ново изравняване в десетата минута на добавеното време. Герой за Леванте стана 18-годишният австрийски национал Ифеани Ндукве, който сложи точка на головия спектакъл и оформи крайното 3:3.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Леванте #ФК Севиля

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
2
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
3
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
4
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
5
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
6
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...

Още от: Европейски футбол

Антонио Конте се появи на хоризонта за Манчестър Юнайтед
Антонио Конте се появи на хоризонта за Манчестър Юнайтед
Отново е време за Шампионска лига, Атлетико срещу Ман Юнайтед е „черешката на тортата“ тази вечер Отново е време за Шампионска лига, Атлетико срещу Ман Юнайтед е „черешката на тортата“ тази вечер
Чете се за: 08:00 мин.
Кристиано Роналдо вкара гол №981, а Ал Насър победи след напрежение в Рияд Кристиано Роналдо вкара гол №981, а Ал Насър победи след напрежение в Рияд
Чете се за: 03:47 мин.
Ковънтри разби Нюкасъл и записа историческа победа във Висшата лига Ковънтри разби Нюкасъл и записа историческа победа във Висшата лига
Чете се за: 09:52 мин.
Аталанта се върна на победния път след категоричен успех срещу Венеция Аталанта се върна на победния път след категоричен успех срещу Венеция
Чете се за: 03:02 мин.
Мъри Стоилов отпразнува първа победа за сезона с разгром и бразилски хеттрик Мъри Стоилов отпразнува първа победа за сезона с разгром и бразилски хеттрик
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ