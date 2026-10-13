Леванте и Севиля сътвориха голово шоу с шест попадения

Леванте и Севиля завършиха 3:3 в зрелищен сблъсък от осмия кръг на испанската Ла Лига. Домакините се добраха до точката с попадение в десетата минута на добавеното време, след като двата отбора си размениха три гола в заключителните минути на срещата.

Равенството не решава проблемите на Леванте, който вече четири поредни мача няма победа в първенството. Тимът заема 17-ото място с шест точки, но запазва положителната си тенденция в преките двубои със Севиля, срещу която няма поражение в последните три срещи. Андалусийци са пети с 14 точки, на четири от местата в топ 4.

Севиля поведе още в 13-ата минута, когато Роби Уре се разписа и отбеляза първия си гол в испанския футбол. Гостите удвоиха аванса си девет минути след почивката. Феликс Корея се възползва от подаване на Уре и от близка дистанция направи резултата 2:0.

Леванте обаче бързо върна интригата. Само три минути след второто попадение на Севиля Иван Ромеро намали изоставането на домакините и даде надежди за обрат.

Истинската драма се разигра в добавеното време. Във втората минута Дела възстанови равенството с прецизен удар и изглеждаше, че Леванте е спасил точката. Севиля обаче отново излезе напред, след като три минути по-късно Исак Ромеро изпрати топката във вратата с впечатляващ изстрел от около 23 метра.

Домакините не се предадоха и стигнаха до ново изравняване в десетата минута на добавеното време. Герой за Леванте стана 18-годишният австрийски национал Ифеани Ндукве, който сложи точка на головия спектакъл и оформи крайното 3:3.