Без да блести френският национален отбор направи необходимото в груповата фаза на турнира Лигата на нациите. След като се класира за елиминационната фаза благодарение на победата си срещу Турция в неделя в Бордо (2:1), момчетата на Зинедин Зидан завършиха начело в своята група, пред Белгия и Италия.

"Сините" ще играят на четвъртфиналите, които трябва да се проведат в следния ред: първи мач между 25-27 март и реванш в периода 28-30 март. Като победител в групата, Франция ще гостува в първия четвъртфинален мач и ще бъде домакин на реванша.

Кой ще бъде следващ опонент на "петлите" ще стане ясно в петък, 20 ноември, когато в 13:00 ч. ще бъде изтеглен жребият в централата на УЕФА в Нион, Швейцария.

Като победител в групата, Франция е поставена в схемата и ще се изправи срещу един от четирите подгласника, но не и срещу Белгия, с която вече играха в груповата фаза.

Възможен съперник на "петлите" може да се окаже Испания, която заема второ място след Англия в група А3, а това може да се превърне в огромен сблъсък още на четвъртфиналите.

Другите потенциални противници са в групи А2 и А4, където мачовете още не са приключили.

В група А2 все още не се знае кой ще е на първото място и кой би бил потенциален съперник на Франция, заемайки втората позиция.

Нидерландия, Гърция и Германия се борят за първите две места. Крайните резултати от срещите им тази вечер ще определят кои два отбора ще продължат на четвъртфиналите. Нидерландия се нуждае от равенство срещу Германия, за да спечели групата. Германия и Гърция имат равен брой точки (по 8), като германците се нуждаят от по-добър резултат от този на гърците, за да ги изместят.

В група 4 за място на четвъртфиналите се борят Дания и Норвегия. Португалия вече си осигури продължаване към елиминациите. В битката за класиране напред Дания има преднина от 3 точки пред Норвегия преди последната среща на 17 ноември. Изходът от мача ще определи кой от двата отбора ще бъде потенциален съперник на Франция на четвъртфиналите.

Така вероятен противник на Франция на четвъртфиналите е някой измежду Испания - втори в група А3, Нидерландия, Гърция, Германия, борещи се в група А2 и Дания и Норвегия, които си оспорват второто място в група А4.