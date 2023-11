Лигата на нациите, Гибралтар... и една огромна ирония

Българският национален отбор по футбол отново се провали в опитите си да се класира за голямо първенство и за съжаление ще наблюдаваме и Евро 2024 само от екраните. На фона на представянето ни в квалификациите обаче едва ли някой си прави илюзии, че „лъвовете“ ни изобщо са имали място на шампионата в Германия, за който вече са ясни 20 от 24-те участници. Тази вечер предстои да падне и последната въпросителна за това дали Хърватия или Уелс ще намери място на европейското първенство през традиционните пресявки, докато последните три квоти ще бъдат разпределени в плейофите през месец март догодина.

В този материал ще обърнем внимание тъкмо на тези плейофи, тъй като участието в тях се определя на база на представянето на отборите в последното издание на Лигата на нациите, където България остана на 2-ото място в група с отборите на Грузия, Северна Македония и Гибралтар или по друг начин казано на 40-а позиция в общото класиране. По ирония на съдбата обаче едно злощастно равенство раздели „лъвовете“ от това в момента да разполагат с втори шанс да се борят за участие на Евро 2024 през Лигата на нациите (както впрочем се случи през 2020-а година, когато загубихме от Унгария на „Васил Левски“, а след това „маджарите“ победиха и Исландия и играха на Евро 2020).

Датата е 5 юни 2022 г., а „трикольорите“ ни губят катастрофално с 2:5 от Грузия в Разград, като поражението слага и край на престоя на Ясен Петров като национален селекционер. Наставникът хвърля своята оставка след мача и временно на негово място застава техническият директор на БФС Георги Иванов, който е натоварен със задачата да води тима ни в предстоящите два двубоя срещу Гибралтар и ответния мач срещу грузинците. Очакванията са, че поне срещу гибралтарците не би трябвало да имаме проблеми, но шокиращо (или не чак толкова) на 9 юни правим 1:1 срещу британската задморска територия. На стадион „Виктория“ в Гибралтар Георги Минчев дава аванс на нашите в края на първото полувреме, но след почивката Лиъм Уолкър от дузпа носи равенството за домакините и така записва още една срамна страница в историята на българския национален отбор. На 23 септември същата година все пак взимаме реванш срещу гибралтарците и ги побеждаваме с 5:1 в Разград, а след минимален успех и над Северна Македония като гост три дни по-късно приключваме групата с актив от 9 точки.

Тук идва и голямата ирония, тъй като ако бяхме победили Гибралтар като гост в онази юнска вечер, то можеше да завършим участието си в турнира с 11 пункта. „И какво от това?“, биха си казали, но простата сметка показва, че при подобен развой щяхме да имаме по-добри показатели от състава на Люксембург (макар и само по голова разлика) и с оглед на случилото се в квалификациите за Евро 2024 сега щяхме да сме в позиция за участие в плейофите през март догодина и… колкото и да звучи немислимо – на два мача от класиране за европейското първенство в Германия. Вместо това тима от Великото херцогство, който през последните години смея да твърдя ни надмина, (най-малкото победи Литва на два пъти, а освен това записа по два успеха над Азербайджан и Босна и Херцеговина, както и победа над Ирландия) в момента е по-близо от всякога до своето историческо първо участие на голямо футболно първенство.

All the teams that has officially qualified for the UEFA Euro 2024:



Germany

Portugal

Belgium

France

Turkey

Scotland

Spain

Austria

England

Hungary

Slovakia

Albania

Denmark

Netherlands

Switzerland

Romania

Serbia… pic.twitter.com/t1xKpJDAWS