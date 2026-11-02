БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:47 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Литературните награди „Перото“ ще бъдат връчени тази вечер

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
литературните награди bdquoперотоldquo бъдат връчени вечер
Снимка: БТА
Слушай новината

Литературните награди „Перото“ на Националния дворец на културата ще бъдат връчени тази вечер в Литературен клуб „Перото“, съобщават организаторите. На церемонията ще бъдат отличени победителите в пет категории: за детска литература, проза, дебют, поезия и превод от български на чужд език. Ще бъде присъдена и специална награда за цялостен принос. Литературните награди „Перото“ ще бъдат връчени за 12-а поредна година.

Номинираните категория за детска литература са „Моите кукли“ от Мария Донева и илюстрации - Елена Панайотова, „Полянка за снежни човеци“ от Иванка Могилска и илюстрации - Мила Янева-Табакова, „Мадам Мрън“ от Петя Кокудева и илюстрации от Калина Вутова. В категорията „Проза" номинираните са Захари Карабашлиев за „Последният ловец на делфини“, Албена Стамболова за ,,Докато не мога” и Владислав Тодоров за ,,Адската машина на щастието”.

За наградата „Перото" за дебют се конкурират Катерина Василева с „Земята на големите грешки“, Евгения Динева с „Калава” и Капка Кънева с „Вълшебното грозде". В категорията „Поезия" номинираните са Цочо Бояджиев за ,,Книга на градовете”, Кристин Димитрова за ,,Квартална антропология” и Стефан Радев за „Аз бях и сянка, и гора“.

За превод от български на чужд език номинираните са Изидора Анжел за превода на английски език на „Остайница“ от Рене Карабаш, Мария Вутова за превода на испански език на „Случаят Джем“ от Вера Мутафчиева и Марияна Манджуля-Жатоп за превода на румънски език на „Ловецът на пеперуди“ от Костадин Костадинов, „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов, „Вулкан“ от Елена Алексиева и „Направени от вина“ от Йоанна Елми. Всеки от отличените ще получи статуетка, изработена от скулптора проф. Емил Попов.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

#връчени #„Перото“ #тази вечер #НДК #литературни награди

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
4
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Култура

Актрисата Мария Каварджикова празнува 70-годишен юбилей
Актрисата Мария Каварджикова празнува 70-годишен юбилей
В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“
Чете се за: 01:32 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026 ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
10543
Чете се за: 02:22 мин.
Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара
Чете се за: 01:37 мин.
Монументална сграда и сребърни монети откриха археолози в средновековния град Русокастро край Бургас Монументална сграда и сребърни монети откриха археолози в средновековния град Русокастро край Бургас
5137
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Чете се за: 00:47 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР) Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР)
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Белгийският премиер Барт Де Вевер подава оставка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Липса на адвокат спря дело срещу прокурорския син Васил Михайлов на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания,...
Чете се за: 04:20 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ