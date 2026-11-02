Литературните награди „Перото“ ще бъдат връчени тази вечер

Литературните награди „Перото“ на Националния дворец на културата ще бъдат връчени тази вечер в Литературен клуб „Перото“, съобщават организаторите. На церемонията ще бъдат отличени победителите в пет категории: за детска литература, проза, дебют, поезия и превод от български на чужд език. Ще бъде присъдена и специална награда за цялостен принос. Литературните награди „Перото“ ще бъдат връчени за 12-а поредна година.

Номинираните категория за детска литература са „Моите кукли“ от Мария Донева и илюстрации - Елена Панайотова, „Полянка за снежни човеци“ от Иванка Могилска и илюстрации - Мила Янева-Табакова, „Мадам Мрън“ от Петя Кокудева и илюстрации от Калина Вутова. В категорията „Проза" номинираните са Захари Карабашлиев за „Последният ловец на делфини“, Албена Стамболова за ,,Докато не мога” и Владислав Тодоров за ,,Адската машина на щастието”.

За наградата „Перото" за дебют се конкурират Катерина Василева с „Земята на големите грешки“, Евгения Динева с „Калава” и Капка Кънева с „Вълшебното грозде". В категорията „Поезия" номинираните са Цочо Бояджиев за ,,Книга на градовете”, Кристин Димитрова за ,,Квартална антропология” и Стефан Радев за „Аз бях и сянка, и гора“.

За превод от български на чужд език номинираните са Изидора Анжел за превода на английски език на „Остайница“ от Рене Карабаш, Мария Вутова за превода на испански език на „Случаят Джем“ от Вера Мутафчиева и Марияна Манджуля-Жатоп за превода на румънски език на „Ловецът на пеперуди“ от Костадин Костадинов, „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов, „Вулкан“ от Елена Алексиева и „Направени от вина“ от Йоанна Елми. Всеки от отличените ще получи статуетка, изработена от скулптора проф. Емил Попов.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.