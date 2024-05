Литва обяви състава си за олимпийския квалификационен турнир по баскетбол в Пуерто Рико. Селекционерът на "балтийските гиганти" Казис Максвитис повика 14 играчи, като в листа фигурират имената на звездите от НБА Йонас Валанчунас и Домантас Сабонис, който е съотборник на Александър Везенков в Сакраменто Кингс.

