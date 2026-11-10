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Локомотив София води преговори с Гьоко Хаджиевски за треньорския пост

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Спорт
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71-годишният специалист от Северна Македония е сред основните кандидати за заместник на Любослав Пенев начело на "железничарите“

Локомотив София води преговори с Гьоко Хаджиевски за треньорския пост
Снимка: Startphoto.bg
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Локомотив София води преговори с опитния треньор Гьоко Хаджиевски, който е фаворит за наследник на Любослав Пенев начело на столичния тим, съобщава БГНЕС.

71-годишният специалист от Северна Македония е добре познат на българската футболна общественост, след като в кариерата си е водил няколко отбора от родното първенство.

За последно Хаджиевски беше начело на Спартак Варна, който напусна след началото на настоящия сезон. Тогава раздялата беше свързвана с предложение за работа в Дубай, но впоследствие специалистът остана без отбор.

Сега пред него се открива възможност да се завърне в българския футбол, този път начело на Локомотив София. Към момента обаче няма официално потвърждение за постигнато споразумение между двете страни.

Хаджиевски придоби популярност в България през лятото на 1993 година, когато пое ЦСКА. Той остана начело на "червените“ до началото на април 1994 година.

През сезон 2006/2007 специалистът отново работи в българския футбол, когато води Вихрен Сандански за по-малко от година.

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#Гьоко Хаджиевски #ПФК Локомотив София

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