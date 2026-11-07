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Лука Дончич с 53-точков спектакъл при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Портланд в НБА

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
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Със средно 40,1 точки в деветте си изиграни мача до момента, Дончич записва най-резултатния старт на сезон от времето на Уилт Чембърлейн насам.

Лука Дончич с 53-точков спектакъл при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Портланд в НБА
Снимка: БТА
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Лука Дончич продължи историческата си серия от резултатни изяви с 53-точков спектакъл при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Портланд със 124:118. Той вдъхнови отбора си с невероятна стрелба от разстояние малко преди почивката.

Словенската суперзвезда отбеляза 53 точки, постигайки няколко значими резултатни постижения в началото на сезона.

Един от най-запомнящите се моменти в мача обаче беше кошът на Дончич от около 19 метра със сирената за края на полувремето, с който той намали изоставането на Лейкърс до седем точки.

„Мисля, че това промени цялата енергия – както в отбора, така и в залата. Сметнах, че е важно да вкарам този кош, затова и реших да го направя“, описа ситуацията Дончич.

Веднага след мача Лука влезе в забавен диалог с бившето крило и участник в идеалния отбор на НБА (All-NBA) Блейк Грифин. Грифин определи един от невероятните кошове на Дончич като такъв, отбелязан от центъра на игрището, но звездата на Лейкърс побърза да поправи настоящия анализатор в НБА.

„Това беше стрелба от три четвърти на игрището, а не от центъра“, уточни Дончич, на което Грифин отговори с извинение и смях, забавлявайки се от реакцията на Лука.

В първите си девет мача от сезона Дончич записва средно по 40,1 точки на среща – постижение, което не е виждано от времето на Уилт Чембърлейн през сезон 1962/63 г.

Дори старши треньорът Джей Джей Редик остана без думи, за да опише невероятното представяне на Дончич в нападение в началото на сезона.

Запитан защо често се усмихва по време на мачовете, суперзвездата на Лейкърс призна, че играта му напоследък му носи огромна радост, особено когато отборът му печели.

„Много се забавлявам. Баскетболът ми доставя голямо удоволствие – особено когато играя по този начин и печелим мачовете. Така е било през целия ми живот. Баскетболът беше моята мечта, играта в НБА – също, така че просто живея мечтата си“, обясни той.

#НБА 2026/2027 #Лос Анжелис Лейкърс #Лука Дончич

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