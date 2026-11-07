Лука Дончич с 53-точков спектакъл при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Портланд в НБА

Лука Дончич продължи историческата си серия от резултатни изяви с 53-точков спектакъл при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Портланд със 124:118. Той вдъхнови отбора си с невероятна стрелба от разстояние малко преди почивката.

Словенската суперзвезда отбеляза 53 точки, постигайки няколко значими резултатни постижения в началото на сезона.

Един от най-запомнящите се моменти в мача обаче беше кошът на Дончич от около 19 метра със сирената за края на полувремето, с който той намали изоставането на Лейкърс до седем точки.

„Мисля, че това промени цялата енергия – както в отбора, така и в залата. Сметнах, че е важно да вкарам този кош, затова и реших да го направя“, описа ситуацията Дончич.

Веднага след мача Лука влезе в забавен диалог с бившето крило и участник в идеалния отбор на НБА (All-NBA) Блейк Грифин. Грифин определи един от невероятните кошове на Дончич като такъв, отбелязан от центъра на игрището, но звездата на Лейкърс побърза да поправи настоящия анализатор в НБА.

„Това беше стрелба от три четвърти на игрището, а не от центъра“, уточни Дончич, на което Грифин отговори с извинение и смях, забавлявайки се от реакцията на Лука.

В първите си девет мача от сезона Дончич записва средно по 40,1 точки на среща – постижение, което не е виждано от времето на Уилт Чембърлейн през сезон 1962/63 г.

Дори старши треньорът Джей Джей Редик остана без думи, за да опише невероятното представяне на Дончич в нападение в началото на сезона.

Запитан защо често се усмихва по време на мачовете, суперзвездата на Лейкърс призна, че играта му напоследък му носи огромна радост, особено когато отборът му печели.