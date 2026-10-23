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Люис Хамилтън отлага оттеглянето си от Формула 1 заради голяма мечта

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Спорт
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Седемкратният световен шампион иска да остане на пистата достатъчно дълго, за да участва в историческо Гран при на Африка, а междувременно засипа с похвали младата звезда на Мерцедес Андреа Кими Антонели

Люис Хамилтън отлага оттеглянето си от Формула 1 заради голяма мечта
Снимка: AP Photo
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Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри, че е готов да продължи състезателната си кариера до началото на следващото десетилетие, за да сбъдне една от най-големите си мечти - да участва в състезание от световния шампионат на африканския континент.

41-годишният британец не крие желанието си Формула 1 да се завърне в Африка, а перспективата това да се случи в следващите няколко години му дава допълнителна мотивация да остане сред най-добрите пилоти в света.

В момента се обсъжда възможността Руанда да приеме кръг от шампионата след четири или пет сезона, което означава, че евентуалното първо състезание там може да се проведе около 2030 или 2031 година.

Подобен сценарий би изисквал Хамилтън да продължи кариерата си до 45-46-годишна възраст, но британецът е категоричен, че желанието му да се състезава в Африка е достатъчно силно, за да го мотивира да поддържа необходимата физическа форма и конкурентоспособност.

"Сега вече съм принуден да остана още малко, защото винаги съм мечтал да се състезавам в Африка. Трябва да продължавам да се боря и да поддържам добра физическа форма. Искрено се надявам да запазя доброто си представяне през следващите няколко години и тогава всичко ще се получи“, заяви Хамилтън, цитиран от ДПА.

Британският пилот направи коментара си преди Гран при на САЩ в Остин, където вниманието е насочено и към битката за световната титла. През настоящия сезон Хамилтън остава далеч от челните позиции в шампионата, докато неговият наследник в Мерцедес Андреа Кими Антонели се превърна в основен претендент за трофея.

Младият италианец ще има първата си възможност да си осигури световната титла именно по време на състезателния уикенд в Съединените щати.

Попитан дали би дал съвет на Антонели в навечерието на толкова важен момент от кариерата му, Хамилтън отговори с усмивка и подчерта, че младият му колега вече е доказал качествата си на най-високо ниво.

"Почакайте, почакайте! Той няма нужда от съвети. Кими вече показа на какво е способен и аз се гордея с него. Когато все още бях в Мерцедес, знаех кой ще ме замести. Решението да се даде възможност на млад и обещаващ пилот беше правилно. Той притежава ентусиазъм и чар, които идеално пасват на тази среда“, коментира седемкратният световен шампион.

Хамилтън не спести суперлативите си към италианеца, като призна, че дори собствените му очаквания за развитието на Антонели са били надминати. Според британеца младият пилот демонстрира не само впечатляваща скорост, но и зрялост, която рядко се среща при състезатели на неговата възраст.

"Представянето му е просто страхотно. Той е наистина впечатляващ и заслужава да бъде световен шампион. Никога не знаеш как един човек ще се справи в подобна роля, докато не го видиш в действие. Аз очаквах Кими да се представи добре, но той се оказа забележителен. Той е стара душа в младо тяло“, допълни Хамилтън.

Докато Антонели се приближава към възможността да спечели първата си световна титла, Хамилтън продължава да гледа към бъдещето с амбицията да остане част от Формула 1 още няколко сезона. За британската легенда евентуалното завръщане на шампионата в Африка би било не просто поредно състезание в календара, а осъществяване на дългогодишна лична мечта.

Засега провеждането на Гран при на Руанда остава на етап предварителни планове, но Хамилтън вече даде ясно да се разбере, че би искал да бъде на стартовата решетка, когато Формула 1 отново стъпи на африканска земя.

#Формула 1 сезон 2026 #Люис Хамилтън

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