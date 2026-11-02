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Майкъл Карик не се притеснява за бъдещето си в Манчестър Юнайтед въпреки напрежението

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Спорт
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Мениджърът на "червените дяволи“ отхвърли твърденията, че има само два мача, за да запази поста си, и защити Лисандро Мартинес след червения му картон срещу Челси

Майкъл Карик не се притеснява за бъдещето си в Манчестър Юнайтед въпреки напрежението
Снимка: AP Photo
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че не се чувства поставен пред ултиматум да спаси работата си в следващите два мача. Английският специалист говори пред медиите преди двубоя с Рома в Шампионската лига на фона на засилващите се спекулации за бъдещето му след незадоволителните резултати на отбора.

Предстоящата пауза за националните отбори допълнително засилва несигурността около Карик, тъй като до нея остават само две срещи.

"Не, изобщо не се чувствам така. Не можеш да предвидиш бъдещето. Никога не знаеш какво ще се случи. Но това не променя начина, по който се чувствам, нито подготовката ни за утрешния мач“, заяви наставникът.

Карик подчерта, че въпреки трудния период очаква с нетърпение предстоящия сблъсък с италианския тим.

"Може да си помислите, че съм луд предвид резултатите ни и всичко, което се случва, но наистина нямам търпение за този мач. Това е единственото, върху което съм съсредоточен. Каквото трябва да се случи след това, ще се случи. Първо обаче искаме да направим утрешната вечер специална“, допълни той.

Специалистът коментира и ситуацията около Лисандро Мартинес, чието отношение към клуба беше поставено под въпрос след последните събития.

Аржентинският защитник получи червен картон при загубата с 0:2 от Челси през уикенда, след като си изкара два жълти картона в рамките на три минути. Първото предупреждение беше за нарушение срещу Морган Роджърс, а второто - за удар с ръка срещу Уесли Фофана.

Мартинес вече беше попаднал в центъра на вниманието след публични критики към футболния директор Джейсън Уилкокс, свързани с трансферната политика на клуба след поражението от Атлетико Мадрид.

Карик обаче категорично отхвърли съмненията относно отдадеността на защитника.

"Нямам абсолютно никакви притеснения относно неговата ангажираност. Във футбола се случват различни неща. Понякога вземаш решения, понякога допускаш грешки, а друг път всичко се развива добре. Но неговата отдаденост със сигурност не е проблем“, подчерта мениджърът.

Бъдещето на Мартинес и капитана Бруно Фернандеш също остава тема на обсъждане, тъй като двамата навлизат в последната година от договорите си.

Запитан дали клубът вече е взел решение относно евентуалното им оставане, Карик отказа да разкрие подробности.

"Когато всичко бъде финализирано, ще ви уведомим. На този етап няма нищо ново, което да съобщим“, завърши наставникът на Манчестър Юнайтед.

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#ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик

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