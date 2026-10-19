Макларън задържа Леонардо Форнароли и за следващия сезон

Макларън ще задържи Леонардо Форнароли като трети и резервен пилот за сезон 2027 във Формула 1, съобщава Моторспорт. Като част от плановете на отбора е и участие на италианския пилот в Световния ендюрънс шампионат (WEC) с новия автомобил на производителя в клас Hypercar.

През 2026 Форнароли направи множество тестови сесии с предишни болиди (TPC), две свободни тренировки и свърши голям обем работа в симулатора. Това ще продължи и през 2027, но гарнирано с участие в шампионата за издръжливост.

„Предложението на Макларън и за тази година беше страхотно - множеството TPC сесии, двете свободни тренировки и работата в симулатора бяха изключително ползотворни за мен. Всеки ден научавах нещо ново. Искам да благодаря на Макларън за подкрепата и възможностите, които ми дават“, заяви той в интервю за Моторспорт.

„Всичко това ми дава и стабилна основа за WEC, защото този шампионат е изключително силен. Имам толкова много да уча за него - изпреварвания, стратегии и изцяло нов автомобил“, каза италианецът, който вече записа няколко километра с колата за ендюрънс. Първата реална тренировка ще бъде проведена днес.