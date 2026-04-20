БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.
ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи:...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Малко над половината секции в Плевен са предали изборните си протоколи

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
Малко над половината секции в Плевен са предали изборните си протоколи
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Малко над половината секции в Плевен са предали изборните си протоколи, но обработката на резултатите върви по-бавно от обичайното заради по-висока избирателна активност и натоварване на секционните комисии, съобщават от РИК – Плевен.

В Плевен 170 секции вече са предали протоколите си в Районната избирателна комисия, но остават още над 200, което забавя финалното приключване на обработката.

Председателят на РИК Ярослав Димитров: „Традиционно, ние сме един от първенците, но в случая смятам, че наистина повисоката избирателна активност, както в цялата страна, така и в Плевен, доведе до това, до по-бавното обработване, по-бавното пресмятане на изборните резултати, съответно това доведе и до забавяне при пристигането при нас, съответно обработката, която е вкарване на данните в информационно обслужване, в компютрите на тях, така че това е причината, няма каква друга причината. Организацията ни е традиционна, еднотипна.“

По отношение на сигнали за нарушения от РИК посочват, че са регистрирани минимални проблеми.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Димитрова.

#19 април 2026 #парламентарни избори 2026 #резултатите от изборите #България гласува #обработване на протоколите #Плевен

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ