Малко над половината секции в Плевен са предали изборните си протоколи, но обработката на резултатите върви по-бавно от обичайното заради по-висока избирателна активност и натоварване на секционните комисии, съобщават от РИК – Плевен.

В Плевен 170 секции вече са предали протоколите си в Районната избирателна комисия, но остават още над 200, което забавя финалното приключване на обработката.

Председателят на РИК Ярослав Димитров: „Традиционно, ние сме един от първенците, но в случая смятам, че наистина повисоката избирателна активност, както в цялата страна, така и в Плевен, доведе до това, до по-бавното обработване, по-бавното пресмятане на изборните резултати, съответно това доведе и до забавяне при пристигането при нас, съответно обработката, която е вкарване на данните в информационно обслужване, в компютрите на тях, така че това е причината, няма каква друга причината. Организацията ни е традиционна, еднотипна.“

По отношение на сигнали за нарушения от РИК посочват, че са регистрирани минимални проблеми.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Димитрова.