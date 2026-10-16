Марко Груич: Резултатът е справедлив

Марко Груич окачестви като справедливо първото равенството на Левски в Лига Европа. Столичният тим завърши 1:1 с НЕК Ниймеген на "Гофертстадион“. Сърбинът смята, че „сините“ трябва да останат позитивни след първата спечелена точка в турнира.

"Мога да кажа, че това е справедлив резултат. Имахме някои много добри ситуации пред гола, домакините обаче също имаха, ако трябва да сме честни. Това е добър отбор, труден стадион. Дойдохме да играем футбол, да се противопоставим. Равенството е справедлив резултат, казвам го отново. Можеше да спечелим, но трябва да останем позитивни. Трябва да се подготвим по най-добрия начин за следващия двубой", каза полузащитникът.

"Да, беше труден мач. В някои мачове от шампиона съм играл в подобни двубои, но в Европа те са много по-често, на подобни високо, интензивно ниво. Те ни подложиха на натиск в началото на мача, ние реагирахме, изиграхме добри минути. През втората част страдахме и въпреки това можеше да вкараме още един гол. Имахме и попадение, което беше отменено. Нека кажем, че стартираме добре след паузата и прекъсването. Трябва да сме позитивни", призова той.

"Това е начинът, по който играе Светльо. При гола, който отбелязахме, той даде страхотен пас в предни позиции. Той е страхотен вратар, такива неща се случват, това е част от играта. Трябва да анализираме - какво направихме добре и какво можем да подобрим. Видях, че в края на мача имаше страхотно парти в гостуващия сектор. Ние ги аплодирахме, благодарим им. Всеки от нас пееше заедно с тях, бяха много луди през целия двубой. Те също направиха добър мач днес. Страхотни са, искам да им благодаря“, завърши Груич.