Маями докосва плейофите след победа над Филаделфия

Джими Бътлър и Тайлър Херо реализираха по 24 точки за успеха на Маями със 129:101 срещу Филаделфия в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация.

Бътлър бе точен при 9 от 12-те си стрелби от игра и добави 6 асистенции за Хийт, които записаха трети пореден успех и продължават битката си за място плейофите. Маями е на една победа от шестия Бруклин Нетс в Източната конференция Бруклин при оставащи два мача.

