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Маями ще бъде домакин на Мача на звездите в НБА през 2028 година

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Спорт
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Градът във Флорида се очаква да приеме престижното баскетболно събитие за първи път от 1990 година насам

Маями ще бъде домакин на Мача на звездите в НБА през 2028 година
Снимка: AP Photo
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Маями е избран за домакин на Мача на звездите в Националната баскетболна асоциация (НБА) през 2028 година, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на източник, запознат с плановете на лигата.

Решението е било взето преди няколко месеца, като основните параметри на споразумението вече са договорени. Според информацията логото на събитието е одобрено, а значителна част от организационната и логистичната подготовка е в напреднал етап.

Очаква се домакинството да бъде официално потвърдено от комисаря на НБА Адам Силвър, собственика на Маями Хийт Мики Арисън и други представители на лигата. Източникът на агенцията е пожелал анонимност, тъй като към момента няма публично съобщение от организаторите.

Ако информацията бъде потвърдена, Маями ще приеме Мача на звездите за първи път от 1990 година насам. Продължителното отсъствие на събитието от града не се дължи на липса на интерес от страна на НБА, а основно на организационни затруднения и несъвпадение на свободните дати.

Един от основните проблеми през годините е бил традиционният международен салон за яхти и лодки в Маями, който обикновено се провежда по същото време като "Ол-стар“ уикенда. Двете мащабни събития изискват значителен хотелски капацитет и пространства за провеждане на съпътстващи мероприятия, което е затруднявало организацията им едновременно.

Според предварителните планове част от проявите през 2028 година могат да бъдат организирани в спортната зала на Университета на Маями. Подобен подход вече се прилага от НБА, като различните събития от програмата на "Ол-стар“ уикенда се разпределят между няколко съоръжения.

Потенциалното домакинство на Маями може да придобие и допълнително символично значение заради ЛеБрон Джеймс. Ако американската баскетболна звезда продължи кариерата си през сезон 2027/2028, това ще бъде неговата 25-а кампания в НБА и е възможно последното му участие в Мача на звездите да се състои именно в града, където спечели първите си две шампионски титли.

Джеймс прекара четири сезона с екипа на Маями Хийт и триумфира с отбора през 2012 и 2013 година.

Официалното обявяване на домакинството се очаква да внесе повече яснота около датите и пълната програма на събитието.

#Мач на звездите в НБА 2028 г.

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