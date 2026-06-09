Милена Милотинова: БНТ търси партньор, а не просто място за провеждането на "Евровизия"

БНТ търси партньор за домакинството на "Евровизия", а не просто град-домакин. Това заяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова в студиото на "Денят започва". По думите ѝ София, Пловдив, Варна и Бургас вече са получили указания за кандидатстване и ще се борят за правото да посрещнат конкурса догодина

Четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас – ще се състезават за домакинството на "Евровизия" през следващата година. Милена Милотинова обясни, че процедурата е в начален етап, а кандидатите тепърва ще подготвят и подават конкурсната си документация. Вчера се проведе първа среща с представителите на четирите общини, на която бяха представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за провеждането на конкурса.

"Тепърва ще подават конкурсна документация и тепърва ще влизат в реалната конкурсна документация. Вчера направихме първа среща с тях с презентация на изискванията на EBU за конкурса "Евровизия", на която те имаха възможност и да задават своите въпроси не само към БНТ като домакин, но и към госта ни Андреас Шмит, който се занимава повече от 10 години с конкурса "Евровизия". Всъщност той е ивент мениджър и секюрити мениджър в EBU, така че мисля, че получиха изчерпателни отговори на въпросите, които зададоха кметовете."

По думите ѝ БНТ не търси единствено подходяща локация за провеждането на събитието, а община, която да бъде активен партньор в организацията на конкурса:

"БНТ не търси просто място за провеждане на конкурса, търси партньор – община партньор, която да върви по целия път с БНТ в организацията на този конкурс догодина."

Генералният директор на обществената телевизия подчерта, че подготовката за подобно събитие е сложен и продължителен процес, който изисква сериозна координация между институциите.

"Ние имаме огромна работа. Конкурсът не е само една конкурсна вечер или вечерта на финала и преди това полуфиналите, които се дават пряко по каналите на всички членове на EBU. Конкурсът се състои от сложен подготвителен процес с много административни процедури, с голяма подготовка, така че общината домакин ще бъде ключов играч в този процес и БНТ търси партньор за провеждането на конкурса."

Милотинова отбеляза още, че подготовката за домакинството е започнала веднага след победата на DARA и спечелването на конкурса за България.

Вижте целия разговор с Милена Милотинова във видеото.