Минесота надделя над Голдън Стейт за седмата си поредна победа в НБА

Минесота Тимбъруулвс постигна седмата си поредна победа в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като се наложи със 104:101 над Голдън Стейт Уориърс като гост.

Двубоят започна с масов бой, нехарактерен за НБА, което доведе до изключването от игра на трима баскетболисти. По-малко от две минути след старта на срещата Клей Томпсън от тима на домакините и Джейдън МакДаниелс от тима на гостите се сдърпаха в средата на терена. Към заформящото се меле се включи центърът на "вълците" Руди Гобер, който се опита да раздели съотборника си МакДаниелс от Томпсън. В този момент обаче Гобер бе атакуван в гръб от Дреймонд Грийн, който приложи задушаваща хватка през гърлото на французина. Това доведе до допълнително напрежение, но все пак скандалът утихна след няколко минути.

В резултат на това от игра бяха изгонени Грийн и Томпсън от Голдън Стейт и МакДаниел от Минесота.

Домакините, които бяха и без контузения си плеймейкър Стеф Къри, останаха без трима от читиримата си най-опитни играчи, но въпреки това водеха в резултата през почти целия мач. Чак в средата на последната четвърт Минесота успя да поеме контрол над играта и да поведе.

Най-резултатен за победителите, които вече имат баланс от 8 победи и само 2 загуби, бе Карл-Антъни Таунс с 33 точки, като той хвана и 11 борби. Антъни Едуардс добави още 20 точки, а с 13 завърши Майк Конли.

За тима на Голдън Стейт, който загуби за четвърти пореден път, с рекордните в кариерата си 23 точки се отчете новобранецът Брандин Поджимски, а хърватинът Дарио Шарич отбеляза 21 точки.

