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Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни ДЦК

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Икономика
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Министерство на финансите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на 11.02.2026 година. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 11 февруари 2036 г. и годишен лихвен купон от 3,50%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 100 млн. евро на проведения на 9 ноември 2026 г. аукцион, с което достигна 705,003 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 4,64%, съобщиха от институцията.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 158,829 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,59. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 144 базисни точки.

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