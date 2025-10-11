БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Чете се за: 01:07 мин.
Никола Симеонов: Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната след първи януари 2026?

Петър Ганев, главен икономист на Института за пазарна икономика:
"Както е цената на самолетния билет и на автобусния билет, така е цената на млякото или цената, на което и да е друго, просто се превалутират. Иначе няма причина глобалният пазар, какъвто е самолетният билет в България да е по-евтино, а напротив тук вече конвергенцията, говорим и номинална конвергенция, догонване и на цени, и на заплати помага за такъв тип глобални стоки, било то самолетен билет, било то телефон, купен от САЩ или Китай, който има една и съща цена общо взето по целия свят, позволява да става по-достъпни тези стоки, затова е важна конвергенцията".

Стажант-репортер: Дарина Ангелова

#"Моите въпроси за €"

