Моите въпроси за €: Ще се печата ли номинал от 500 евро

И днес експертите отговарят на вашите въпроси, свързани с въвеждането на еврото у нас. Задавайте ги в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg.
Мартин: Ще се печата ли номинал от 500 евро?
Адриан Николов, старши икономист: "Не, това беше прекратено. Оказа се, че банкнотите от 500 евро са много рядко използвани, по-често като че ли са храна за организирана престъпност, което позволява лесно да се мести стойност напред - назад, но повечето граждани на европейски държави не ги ползват в ежедневието си, защото са много големи."