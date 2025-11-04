БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 01:37 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Моите въпроси за €: Ще се печата ли номинал от 500 евро

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И днес експертите отговарят на вашите въпроси, свързани с въвеждането на еврото у нас. Задавайте ги в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg.

Мартин: Ще се печата ли номинал от 500 евро?

Адриан Николов, старши икономист: "Не, това беше прекратено. Оказа се, че банкнотите от 500 евро са много рядко използвани, по-често като че ли са храна за организирана престъпност, което позволява лесно да се мести стойност напред - назад, но повечето граждани на европейски държави не ги ползват в ежедневието си, защото са много големи."

#моите въпроси за еврото #еврото в България #"Моите въпроси за €" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
4
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
5
Българските евромонети - къде и как се секат?
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
6
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: България и еврото

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
Лагард и Георгиева пристигат в София за конференцията „България на прага на еврозоната“ Лагард и Георгиева пристигат в София за конференцията „България на прага на еврозоната“
Чете се за: 01:32 мин.
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ) Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
9414
Чете се за: 00:45 мин.
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната? Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Чете се за: 03:27 мин.
"Моите въпроси за €": Кога е най-добрият момент да обменим левовите монети преди въвеждането на еврото "Моите въпроси за €": Кога е най-добрият момент да обменим левовите монети преди въвеждането на еврото
Чете се за: 01:00 мин.
Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките? Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките?
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 01:37 мин.
Криминално
Мъж е задържан за жестоко убийство във Варна
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Моите въпроси за €: Ще се печата ли номинал от 500 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ