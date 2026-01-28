БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

"Моите въпроси за €": Възможно ли е банкова сметка да бъде превалутирана по курс, различен от официалния?

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Запази
"Моите въпроси за €": Възможно ли е банкова сметка да бъде превалутирана по курс, различен от официалния?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Възможно ли е банкова сметка след 1 януари 2026 г. да е превалутирана от левове в евро по курс, различен от официалния?

Васил Господинов, регионален мениджър на търговска банка: "Категорично не. След 1 януари 2026 г. всички сметки на клиенти са превалутирани по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро. Всеки индивидуален случай, подаден от клиенти към нас, се разглежда и се отговаря в установените срокове."

#банкова сметка #"Моите въпроси за €" #превалутиране #България в еврозона

