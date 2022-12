Монфис и Свитолина показаха дъщеря си Скаи

От 15 октомври тенисистите Гаел Монфис и Елина Свитолина са на седмото небе. Френско-украинското двойка сключи брак на 16 юли 2021 г., а този октомври станаха родители на момиченце, което нарекоха Скаи.

На снимка, публикувана в социалните мрежи Монфис, облечен в черен костюм с вратовръзка позира до щастливата майка облечена в бяла рокля и държаща малката Скаи в ръцете си пред голямо коледно дърво.

Двойката пожелава Весела Коледа на всички и дни изпълнени с радост, любов и мир.

Wishing all your family and loved ones a very Merry Christmas! May your days be filled with joy, love, and peace. Happy Holidays ️ pic.twitter.com/rbwCXqPItI