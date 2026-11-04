Монтана 2003 повали Карина Константинова и Келтерн в Еврокъп

Монтана 2003 отново даде заявка, че има сили за нещо повече от достойно представяне при дебюта си в Еврокъп. Действащите шампионки в женската А група сломиха Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн със 73:66 в мач от четвъртия кръг в група К. В „Арена Ботевград“ съставът на Преслав Пешев преодоля известни трудности през първото полувреме, когато трябваше да наваксва двуцифрено изоставане, докато през второто имаше аргументите и за обрат, и за крайния успех, който е трети поред. От своя страна съставът на Матеа Тавич допусна трето последователно поражение.

Актуалният носител на Купата на България заема второто място с три победи и една загуба. От своя страна германките имат огледален баланс и се намират на третата позиция. Следващият мач за Монтана ще бъде на 25 ноември, когато предстои гостуване на Жирона, а Константинова и компания ще приемат Острава.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Basketball Club Montana 2003 (@bcmontana_2003)





Размяната на серии се превърна в тенденция на старта, но гостите удариха първи за едноличното водачество и аванс от 8 точки в края на дебютната част. Нов подем на германките доведе до и до първа двуцифрена разлика в хода на следващата десетка, а постепенно и до 37:35 в тяхна полза на голямата почивка.

Символичните домакини загатнаха за своите възможности на старта на второто полувреме, поглеждайки смело към обрата, който осъществиха за аванс от 7 точки в края на предпоследната десетка. Актуалните шампионки на Германия оставиха интригата жива в последната част. Все пак българският тим довърши започнатото до края.

Даниела Уолън се отличи за Монтана с 15 точки, 10 борби и 7 откраднати топки. Радостина Христова регистрира 14 и 5 овладени под двата ринга топки, Ндьома Кане (5 овладени под двата ринга топки) и Индия Фарси (5 борби и 5 асистенции) отбелязаха по 11.

Карина Константинова намери място сред титулярите и продължи с добрите си изяви. Българската националка постави името си сред реализаторите. Гардът завърши с 11 точки, 1 борба, 1 асистенция, 5 отнети топки, но направи и 7 грешки за 34 игрови минути. При стрелбата си тя бе 1/4 от близко разстояние, 2/3 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Ана Мандич приключи с 12 точки и 9 борби за Келтерн. Есънс Букър реализира 11.